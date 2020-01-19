МИД РФ прокомментировал ситуацию в Ливии и спор Турции с Грецией

Спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал в воскресенье ситуацию в Ливии и Эгейском море.

Богданов уверен, что размещение в Ливии международного воинского контингента — вопрос консенсуса между сторонами. В одиночку, заявил спецпредставитель, эту проблему не решить. Даже итоги Берлинской конференции по мирному урегулированию в Ливии будут обсуждаться в ООН. Только Совбез ООН принимает решения, которые обязаны выполнить все стороны.

Богданов сомневается в возможности новых контактов между главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Они отказались общаться в Москве, напомнил замминистра, поэтому Россия играла посредническую роль.

Также Богданов не уверен, что беседа Сарраджа и Хафтара состоится в Берлине в воскресенье. "Это от них зависит, не знаю", — сказал Богданов.

Богданов подтвердил, что оружия и боеприпасов в Ливии хватит еще на много лет войны. Во-первых, запрет на поставки вооружений в Ливию практически не соблюдается из-за действий экстремистских и террористических организаций, во-вторых, есть силы, которую игнорируют международные законы и резолюцию Совета Безопасности ООН.

"Война продлится, если не будет политической воли самих ливийцев прекратить военные действия и соблюдать перемирие, как предложили Россия и Турция", — подчеркнул российский дипломат.

Касаясь разногласий Турции и Греции по поводу контроля потока нелегалов в Эгейском море, Богданов отметил важность диалога в решении проблемы.

"Мы исходим из того, что надо решать эту проблему в ходе диалога, контактов", - заявил замглавы МИД РФ.

Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, впервые с 2016 года Греция стала крупнейшим пунктом назначения для беженцев среди стран Евросоюза.