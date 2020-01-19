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19 января 202020:54

Дело чести: Россия будет бороться за историческую правду

Дело чести: Россия будет бороться за историческую правду

Автор: Дмитрий Киселёв

18 января жители Петербурга начали отмечать одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны. 18 января 1943 года в ходе операции "Искра" советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда. Уже спустя три недели проложили железную дорогу, в изможденный город пошли поезда с продовольствием и боеприпасами. По плану Гитлера, Ленинград должен был исчезнуть с лица земли вместе со всеми жителями. Но город выстоял и возродился вместе со всей страной.

Почтить память погибших земляков и приветствовать героически выживших блокадников в Петербург приехал Владимир Путин. А ранее в Послании президент с удовлетворением отметил надежность национальной обороны.

"Впервые, хочу это подчеркнуть, за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей, потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина", — заявил глава государства.

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Автор: Салима Зариф

"Мы стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтобы жили вы" — эти слова на рубежном камне отражают героическую историю Невского пятачка, крошечного плацдарма на левом берегу Невы , где в ходе битвы за Ленинград погибли десятки тысяч наших бойцов. Плацдарм простреливался насквозь, жизнь солдата здесь в среднем длилась 52 часа, и все же советские войска удерживали Невский пятачок в общей сложности 400 дней — это имело важнейшее значение для прорыва блокады.

В полдень 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились — блокада Ленинграда прорвана! Пятую по счету наступательную операцию назвали "Искра". С двух сторон войска Ленинградского и Волховского фронтов 7 дней крушили гитлеровскую оборону, прорываясь через укрепления, увязая в болотах, форсируя Неву, карабкаясь по ее ледяному берегу.

Для Владимира Путина блокадные даты — это еще и даты личные, семейные. На Невском пятачке был ранен его отец, а на Пискаревском кладбище похоронен брат. К могиле №27 Путин всегда отдельно возлагает цветы.

Умерших везли со всего города и хоронили в братских могилах. Антонина Соловьева — сейчас ей уже 101 год, а тогда только исполнилось 23 — была одной из тех, кто выполнял эту тяжелую работу — обходил квартиры в поисках тел. Так однажды она нашла своего родного дядю.

Когда кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось, Галине Яковлевой было всего два года. Взрывом, раздавшимся рядом с детским садом, ее контузило, от смерти спасли воспитатели. Трудно в это поверить, но вот она, хроника: истощенные, еле державшиеся на ногах педагоги даже устраивали детям праздники. Вот елка страшной зимой 1942-го. Те, кто заботился о других, выживали чаще. И своим примером опровергали хладнокровные расчеты ученых Третьего рейха о неминуемой голодной смерти.

"Я живу на положительных эмоциях под девизом: жизнь дается один раз, спешите делать добро", — говорит блокадница Галина Яковлева. Сейчас она помогает другим блокадникам, развозит продукты на собственном фургоне, поднимает их на тележке до квартиры.

Нина Савельева в 1941-м только закончила школу. В годы блокады работала на заводе, на кладбище и в госпитале. "Я работала на кухне, поэтому спала на плите там, тепло было. Тогда мы должны были бежать на чердак и караулить, не бросят ли на нашу крышу бомбу, потому что в это время нужно ее сбросить с этой крыши. Крысы не давали спать. Это очень было страшно", — вспоминает женщина.

О борьбе осажденного города рассказывает обновленная экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда. Крошечный кусочек хлеба в пустой витрине, дневники детей. Коля Васильев ведет свою летопись на листах отрывного календаря. 10 января 1942-го теряет карточку, умирает отец. 3 апреля — смерть матери. "Я остался один", — пишет Коля. Сцена в магазине: умоляющие глаза ребенка возле прилавка. Блокадный быт: печка, валенки, черный круг радиотарелки.

Гильзы, пулеметная лента, саперная лопатка и даже земля для обновленной экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда привезена с Невского пятачка и других мест ожесточенных боев за город. А вот в этой витрине пронзительные -язык не поворачивается сказать — экспонаты. Это игрушки, поднятые со дна Ладоги, с судна, которое эвакуировало детей и погибло вместе с ними.

Здесь, в музее, президент объявляет: в год юбилея Победы государство перечислит участникам войны единовременную выплату в 75 тысяч рублей, а труженикам тыла — 50 тысяч.

"В Ленинграде во время войны в сто раз каждый день умирало людей больше, чем в мирное время. Мы должны вспомнить о том героизме, который был присущ жителям блокадного Ленинграда. Блокадный Ленинград — 125 граммов хлеба. Я сам для себя с удивлением обнаружил, за время блокады, жители города сдали 144 тонны крови, чтобы вывести эти соответствующие упаковки на фронт, для фронта сдавали кровь, потребовалось 150 железнодорожных вагонов. Вы представляете, просто невероятный подвиг жителей города, гражданских лиц, при этом сами умирали от голода. Это просто невероятно, об этом невозможно забыть, и мы должны сохранить эту память навсегда просто", — заявил Путин.

Для России это — дело чести. Чтобы сохранить память о войне, будет создан Центр архивных документов, кино- и фотоматериалов. Это станет лучшим ответом тем, кто пытается переиначить историю.

"Складывается впечатление, что люди то ли читать не умеют, то ли писать не умеют, то ли глаз у них нет, а скорее всего, это происходит, исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться каких-то хорьковых политических целей на момент, когда эти резолюции принимаются, безо всякой оглядки на то, что происходило в мире. Противопоставить этому можно только правду", — уверен президент.

Путин говорит о резолюции Европарламента, где Советский Союз наравне с гитлеровской Германией обвиняется в развязывании Второй мировой. Но в итоге евродепутаты позорят не Россию, а сами себя.

"Я выступал совсем недавно с Посланием. Там большая часть посвящена была поддержке семей с детьми. Потрясающе. Я никогда не мог этого даже себе представить. Оказывается, появились те, и сейчас распространяют свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто, но это есть. Надо просто не запрещать им говорить, а надо показать, какие они, что это за люди, какие там моральные уроды на самом деле. То же самое относится и к той теме, которую мы сейчас обсуждаем, — правде о войне", — отметил Владимир Путин.

В продолжении темы Послания контр-адмирал Анатолий Климов выступает с предложением-изменить Конституцию в части сроков полномочий президента. "Нам, старшему поколению, хотелось бы, чтобы в этой статье продолжительность трудовой деятельности по руководству страной президента не ограничивалось конкретными сроками, а чтобы народ потом решал, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное", — заявил он.

"Спасибо вам большое. Это очень приятно, потому что в этом звучит оценка моей работы. Вспомним, что в начале 2000-х и в армии, и пенсионерам не выплачивали денежное содержание и пенсию месяцами, а то и по полгода, предприятия по полгода зарплату не платили. У нас экономика выросла практически в два раза, и доходы населения подросли существенным образом, у нас огромные планы по развитию национальных проектов, по достижению национальных целей развития.

Что касается сроков пребывания главы государства у власти, я понимаю то, о чем вы говорите. Связано это у многих наших людей с тревогой за стабильность общества, за стабильность государства и за внешнюю стабильность. Я прекрасно понимаю. Вместе с тем очень тревожно, на мой взгляд, было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним до конца своих дней оставались у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий для трансформации этой власти. Думаю, что лучше к такой ситуации, как было в середине 80-х, не возвращаться", — заявил глава государства.

Путин вручает медали в честь 75-й годовщины Победы. Их получат все ветераны Великой Отечественной, но первыми награды удостоены ленинградцы. Выжить в блокадном городе, отстоять его позволило осознание высшей правоты.

У Юрия Кулагина война забрала самого дорогого человека — отца. Похоронка пришла в самом начале войны. Все 900 дней мальчик провел в осажденном городе.

"Первое время мы спускались в бомбоубежища. Когда сирена начинала завывать. Потом мать сказала: да ладно, в нас не попадут. И мы забирались между дверей, где капитальная стена толстая. У нас в семье никогда не было пессимистических настроений, мы всегда верили в победу", — сказал Кулагин.

От прорыва до полного снятия блокады Ленинграда — больше года. Впереди еще атаки врага, тяжелейшие бои, новые жертвы. Но в это время надежда на победу сменяется уже уверенностью в ней.

Текст: "Вести недели"

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