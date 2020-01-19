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Ситуация на Украине 1 час назад

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19 января 202018:06

Лондон ответил возмущенному Киеву

фото: pixabay.com

В Национальном антитеррористическом управлении Великобритании (NCTPN) отказались комментировать заявление Украины об удалении символа трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом. Представитель NCTPN напомнил, что в пособии приводятся символы, никак не связанные с терроризмом, а само издание предназначено для "конкретной внутренней аудитории", цитирует замглавы столичной полиции Лондона Дина Хейдона РИА Новости.

Ранее на странице украинского посольства в Twitter появилось требование удалить изображение украинского трезубца из пособия и принести извинения. Украинскую сторон возмутило размещение трезубца рядом с фашистской свастикой. Картинка сопровождена подписью: "Украинский трезубец (националистический)".

Пособие, подготовленное антитеррористическим отделом британской полиции, распространяется по всей стране в рамках подготовки к программе по борьбе с радикализацией. Она предназначена для выявления лиц, которые могут угрожать совершением насилия. В нем помимо свастики и трезубца встречаются символы противников ГМО-продукции и движения "Гринпис".

Это уже не первый случай, когда посольство Украины в Лондоне выражает свое негодование. Ранее дипломатов возмутила публикация газеты Daily Mail о лунных затмениях в разных уголках планеты, на которой Крым был обозначен как часть России.

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