Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

Российский горнолыжник Александр Хорошилов вошел в тройку лучших в специальном слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском местечке Венген. По сумме двух попыток наш горнолыжник поднялся на третью строчку итогового протокола. Семен Ефимов не смог финишировать в первой попытке.

Победителем швейцарского кубкового этапа в слаломе стал француз Клемен Ноль, который показал по сумме двух заездов лучшее время – 1мин. 46,43 сек. Второе место досталось горнолыжнику из Норвегии Хенрику Кристофферсену (отставание 0,40 сек.). Хорошилов проиграл чемпиону 0,83 сек.