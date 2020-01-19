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19 января 202019:19

Мальчик чуть не сорвался вниз, сбегая от благополучной семьи по водосточной трубе

ГТРК "Вести Сочи"

Юный житель города Озерск Челябинской области чуть не погиб, когда вылез из квартиры через окно и хотел спуститься по водосточной трубе. Его буквально чудом поймал случайный прохожий.

На посвященной Озерску странице в соцсети "ВКонтакте" появился видеоролик, на кадрах которого видно, как мальчик вылезает из квартиры, добирается до водосточной трубы и пытается спуститься вниз. Находясь на уровне второго этажа, мальчик не удержался и стал падать. Проходивший мимо человек увидел это, поймал "верхолаза" практически в полете и помог ему встать на землю.

В видео говорится, что этот ребенок якобы из неблагополучной семьи и таким образом решил сбежать от родителей.

Между тем министр социальных отношений региона Ирина Буторина заявила, что мальчик живет в благополучной семье, у него есть брат. После того как стало известно об инциденте, местные специалисты службы помощи семье и детям, в том числе психолог, а также полицейские пришли в эту квартиру. Они поговорили с родителями и детьми, ознакомились с условиями их жизни. Слухи о жестоком обращении с детьми в этой семье не подтвердились, сообщила министр.

"Да, как и у каждого, в семье есть сложности, но это не повод называть ее неблагополучной", — приводит слова Буториной РИА Новости.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, они находятся в семье. Сотрудники управления соцзащиты помогут семье справиться с возникшими трудностями. Ситуация находится на контроле в министерстве. На следующей неделе эту семью планирует посетить уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

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