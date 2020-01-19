Соловьев и Ревенко осудили призыв Игнатьева "мочить" журналистов

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ. Так он прокомментировал высказывание Игнатьева на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвященном Дням российской и чувашской печати.

По сообщению сетевого издания "Правда ПФО", глава Чувашии заявил: отдельные журналисты или блогеры из разных регионов РФ хорошо трудоустраиваются в республике и "начинают писать, не зная, о чем и о ком — лишь бы заработать на разных схемах". Поэтому, отметил Игнатьев, "надо их мочить, как в народе говорят": рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают". Искаженная информация, добавил он, "в конечном счете оборачивается негативно для тех, кто ее подает".

Владимир Соловьев предположил, что "мочить журналистов" — новый способ борьбы с "фейк ньюс" от главы Чувашии, передает ТАСС. Глава СЖР также выразил надежду, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что "мочить" — не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой.

По мнению заместителя секретаря генсовета "Единой России", депутата Госдумы Евгения Ревенко, глава Чувашии должен "как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом". По словам Ревенко, должность губернатора обязывает ее обладателей "максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли", а "двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов".

В пресс-службе самого главы Чувашии пояснили, что слово "мочить" означало "раскрывать подноготную", писать о заказчиках и целях "информационных войн", раскрывать сведения о способах заработка и мотивации представителей СМИ, пишущих "заказной" негатив. Соответственно, высказывание Игнатьева относилось к "тем, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты". В речи главы республики этот контекст "четко прослеживается", заявил представитель пресс-службы агентству РИА Новости.