Мини-футбол. "Синара" и "Тюмень" обменялись победами

В чемпионате российской мини-футбольной Суперлиги продолжаются матчи 11-го тура. Два сдвоенных поединка провели претендующие на призовые места "Синара" и "Тюмень". Клуб из Екатеринбурга выиграл первую встречу у чемпионов страны (4:2), но во второй победу праздновали сибиряки – 5:2.

Еще одна игра состоялась в Сыктывкаре, где местная "Новая Генерация" принимает грозненский "Беркут". Хозяева проигрывали со счетом 0:3, но сумели догнать соперника (4:4) и все же гостям удалось забить решающий гол в концовке матча – 5:4 в пользу "беркутов" из Чечни.

Турнирную таблицу возглавляет "Газпром-Югра" (44 очка), в шестерку лучших входят КПРФ (36 очков), "Синара" (36), "Тюмень" (31), "Динамо-Самара" (28), "Норильский Никель" (24).