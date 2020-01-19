Инспектор ДПС устроил смертельное ДТП и наврал следователям

Следователи в Ленинградской области расследуют уголовное дело по ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в пресс-службе областного управления СКР в воскресенье, инспектор ДПС по Лодейнопольскому району подозревается в нарушении ПДД и провоцировании аварии. По версии следствия, в субботу полицейский, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Лада Приора". Водители машин получили травмы и доставлены в больницу, а пассажир "Лады" скончался.

Следователи уточнили, что задержанный инспектор во время допроса солгал о фактических обстоятельствах ДТП, пишет "Интерфакс".