Бобров против Тарасова. В Матче звезд КХЛ определились финалисты

В Континентальной хоккейной лиге в эти выходные перерыв в регулярном чемпионате, связанный с проведением в Москве Всезвездного уикенда. В субботу, 18 января, сборная Дивизиона Харламова выиграла традиционное мастер-шоу, а на следующий день определились финалисты Матча звезд.

Четыре сборные четырех дивизионов КХЛ спорят за звание лучшей команды Матча звезд. Прошли полуфинальные встречи и команда Дивизиона Боброва победила хоккеистов из Дивизиона Чернышева – 7:4. В финал также вышли представители Дивизиона Тарасова, которые обыграли победителей мастер-шоу из Дивизиона Харламова – 8:6.

В решающих встречах Всезвездного уикенда КХЛ бронзу разыграют сборные Дивизионов Чернышева и Харламова, а звание лучшей команды оспорят представители Дивизионов Боброва и Тарасова.