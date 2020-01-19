Макрон и Помпео высказались по Ливии

Ливийцы сами должны определить свое будущее, есть ли в нем место насилию, которое насаждается извне, написал твит госсекретарь США Майкл Помпео.

И призвал всех участников конференции решить проблемы экономического, политического толка, которые их касаются.

Свою запись он сопроводил фотографией из зала заседаний Ведомства федерального канцлера ФРГ, в котором проходит международная конференция по Ливии при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон высказал обеспокоенность признанное международным сообществом правительство Триполи, противостоящее армии маршала Хафтара.

Смерть Муаммара Каддафи прекратила существование Ливии как единого государства. С 2011 года ведется борьба за власть между различными группировками. Сейчас в Ливии действуют два правительства: правительство национального согласия в Ливии и временный кабмин, поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.