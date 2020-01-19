Американская компания SpaceX в воскресенье, 19 января, проверила надежность работы системы спасения космического корабля Crew Dragon.

Для этого с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) была запущена ракета-носитель Falcon 9. Испытания продолжались чуть больше 10 минут.

Система спасения сработала через 1 минуту 24 секунды после старта. Примерно на 20-километровой высоте капсула корабля отделилась от носителя, затем на корабле сработала система раскрытия четырех парашютов, после чего Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 километрах от побережья Флориды. В капсуле вместо пилотов находились два манекена с датчиками.

Ракета-носитель разрушилась, но ее и не планировалось сохранять. Сейчас поисково-спасательные группы должны собрать как можно больше обломков носителя, пишет ТАСС.

Crew Dragon — это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В начале марта 2019 года Crew Dragon уже побывал на станции. После того как NASA сертифицирует корабль для пилотируемых полетов, астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли совершат на Crew Dragon полет на МКС.