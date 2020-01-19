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19 января 202022:44 Елена Ерофеева

Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты

Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты

Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту. Среди детей смертельная мода распространяется с неожиданной скоростью. Продажа снюса в России запрещена лишь в виде жевательного табака. Однако жевательную резинку или леденец с дозой никотина в несколько разы выше, чем в сигаретах, почему-то может купить каждый. В декабре в Госдуму уже поступил законопроект, направленный на запрет продажи никотинсодержащих смесей. Похоже, вопрос — срочный.

Прикуренная резиновой грушей сигарета "выплевывает" ядовитую смесь. Осадок отправляют в колбу с водой, добавляют каплю индикатора — в малиновой жидкости растворяется никотин. Яд для человека. Этот школьный опыт не только про сигареты. С никотиновой начинкой сегодня продают конфеты, мятные подушечки, жевательные резинки — все, что привлекает детей.

В одном грамме рассыпного снюса содержится от 5 до 20 мг никотина. Это, как минимум, в 5, а как максимум, в 55 раз больше, чем в самой крепкой сигарете. Кроме табака ароматизаторов и усилителей вкуса в смесь добавляют синтетические или обычные наркотики. Химическая экспертиза нескольких образцов в составе обнаружила мак. Наркотическая добавка — для быстрого привыкания. Однажды попробовав, будет трудно отказаться.

На Урале в составе никотиновой смеси эксперты обнаружили мышьяк. Детей травили фруктовыми леденцами.

"Отравляют наших детей, просто уничтожают, Потому что подсаживают их на снюс, чтобы потом с него было проще пересадить на употребление героина, других тяжелых наркотических веществ", — сказал Станислав Горяинов, член Общественной палаты Ростовской области.

В 12 она выкурила первую сигарету, в 13 друзья угостили пивом. Потом были снюсы, аптечные наркотики. Уже год Лена живет в реабилитационном центре: без телефона, Интернета и старых друзей. Ей сейчас -15 лет.

"Мне нравились куклы, нравилось смотреть мультики. Я занималась музыкой и танцами. Но потом мне что-то стало лень вдруг ходить туда. Я все это бросила, потому что туда надо перейти дорогу. Это же так сложно", — говорит девушка.

Она мечтала стать рок-звездой. Но детские фантазии растворились в дурманящем облаке сигаретного дыма. Пожелтевшие клавиши старого пианино больше ее не привлекали. Из отличниц скатилась в троечницы. Попала в плохую компанию.

"В компаниях ты стоишь с сигаретой. Я считала себя крутой. Когда тебе предлагают при всех снюс, ты его берешь", — вспоминает Елена.

Это теперь она свою жизнь передумала. И у понятия "быть крутым" появилось другое значение. Ее ровесница Татьяна рассуждает совсем по-взрослому. В жизни без наркотиков гораздо больше интересного.

"Употребляя какие-то такие психотропные вещества, мы не показываем свою крутость, наоборот, мне кажется, показываем свою тупость, что в 17 лет мы не знаем, что они пагубно влияют на наше здоровье", — считает Татьяна.

В белом халате она видит свое призвание. Окончив профильный лицей с химико-биологическим уклоном, будет поступать в медицинскую академию. В 11 "Б" к этому многие стремятся. И никотин для них не баловство — подопытный материал.

"Это очень глупо и плохо в 17 лет, еще раньше это делать и пытаться гробить свой организм по-настоящему. Это ведет и к ухудшению памяти, и к ухудшению всего. Идет полное истощение организма", — отметил Сергей Власов, ученик 11 "Б" класса лицея №11 Ростова-на-Дону.

Отражение в зеркале все меньше напоминало Егору адекватного человека. А ведь ему тогда было только 16. Он бросил школу, ушел из дома. "Я начал мычать, потому что горло просто спалил. И выглядел страшно. Это звучит как шутка, но на самом деле это ужасно", — рассказал Егор.

Жевательным табаком его угостили одноклассники. Когда дозы никотина стало мало, он перешел на соли — синтетический наркотик. Все время думал об одном: где еще взять деньги?

"Мне однажды предложили работать распространителем. Сначала рисовал я на стенах граффити в виде рекламы наркомагазина. После этого предложили на повышение пойти, стать закладчиком. Иногда приворовывал у мамы. Украл из дома кольцо обручальное. Оно 20 тысяч стоило, а сдал за 7", — вспоминает Егор.

После года лечения Егор сам стал волонтером. И теперь объясняет другим: падение в пропасть начинается с подушечки — 40 рублей за штуку. Так поштучно их продают в табачных ларьках.

Пятиклассника 2-й школы Стерлитамака фельдшер выносил на руках. Мальчику стало плохо в столовой во время обеда. Сначала — слабость, тошнота. В школьном медпункте помочь не смогли. Симптомы не распознали.

"Снюс ему предлагали, он проглотил, в реанимацию попал", — сказали его одноклассники.

Этот случай обсуждали в школьном чате. Ребенок отравился снюсом. Но директор теперь все отрицает.

Врачи не комментируют, родители пошли в отказ. Они утверждают: их сын — хороший мальчик, занимается футболом. Отравился грецкими орехами. Но в школе после ЧП установили видеокамеры. На всякий случай. С учениками провели воспитательные беседы.

"Не бывает формы какой-то легкой, так как большая концентрация все равно. Ребенок может умереть после употребления снюса", — подчеркнула Анна Мысливцева, детский психиатр, нарколог.

Никотиновым смесям объявили войну, но до победы еще далеко. В махачкалинских лавках так называемые снюсы — в свободной продаже. Когда на пороге появляется полиция, продавец прячется под прилавок.

Такие рейды проходят каждую неделю. Показательно сжигают одну партию, но уже на следующий день поступает другая.

Что представляет собой эта смесь, не знают даже шведские производители снюсов, откуда якобы идут поставки. Мы обратились в компанию, которая производит жевательный табак. Из ответа следует, что на российский рынок поставок нет. Это все — кустарное производство. Местное.

В подпольных цехах смешивают неизвестные никому ингредиенты, запечатывают в пакетики и продают под видом "сделано в Швеции". Фирмы регистрируют на подставных лиц. В Смоленске такое производство было записано на Сергея Голубкова, который проживает в поселке Анастасьино.

Мы нашли этого человека. "Я — алкоголик. Я пью каждый день", — рассказал Сергей.

На сайте частных объявлений можно найти занимательное предложение: некий московский бизнесмен предлагает аппараты для продажи снюсов. Шесть машин уже продали. Максим рекомендует устанавливать вблизи школ и общежитий. Тогда можно отбить вложения за месяц. Агрегаты собирают на Украине и нелегально переправляют в Россию. Когда мы заходим с камерой, наш болтливый консультант от своих слов отказывается.

16 дней на аппарате искусственного кровообращения. С тяжелой кардиомиопатией его доставили в реанимацию краевой больницы. Полгода назад он перешел на никотиновые смеси — так хотел бросить курить.

Одна пачка, вторая, третья — сердце не выдержало. Это у него, здорового, физически крепкого молодого человека, который занимался спортом.

Сейчас никотиновые смеси все еще вне правового поля. Пока депутаты пытаются запреты узаконить, эта ползущая эпидемия медленно убивает детей.

Текст: "Вести недели"

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