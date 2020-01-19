Зафиксирован рекордный приток иностранного капитала в российский госдолг

Банк России опубликовал статистический отчет, в котором указан рекордный приток иностранного капитала в государственный долг России в 2019 году.

Как пишет "Российская газета", в целом инвесторы вложили в российские бумаги 22,2 миллиарда долларов. По мнению экспертов, интерес к России у зарубежных бизнесменов подогрели волна спроса на активы развивающихся рынков, уменьшение санкционных заявлений политиков и низкая инфляция.

Показатели прошлого года побили рекорд 2012 года, когда в Россию пришли 17,1 миллиарда долларов иностранных денег. 2019 год также улучшил показатель за 2018 года, когда был зафиксирован отток капитала в размере 5,3 миллиарда долларов.