Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

Успешные испытания индийской баллистической ракеты К-4 прошли в воскресенье, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве. Ракета предназначена для подводных лодок и способна преодолевать расстояние до 3,5 тысячи километров, неся ядерный заряд.

Ракета была запущена с подводной платформы, расположенной у побережья штата Андхра-Прадеш в Бенгальском заливе днем в воскресенье.

К-4 — одна из двух ракет, которые разрабатываются в Индии для запуска с подводных лодок. Ракета предназначена для оснащения создаваемых в Индии подводных лодок атомного ракетного базирования (ПЛАРБ) класса Ariant. Такие подлодки должны стать частью ядерной триады Индии.

Разработка ракеты К-4 началась еще в 1990-х годах. Первый ее испытательный пуск был осуществлен в 2014 году. Всего до настоящего времени было проведено три испытания.