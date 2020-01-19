Российские актеры не смогли пройти украинский погранконтроль

Четыре российских артиста не прошли через погранконтроль в аэропорту Запорожья.

Артисты прибыли из Варшавы. На паспортном контроле выяснилось, что один из них посещал Крым, который Украина считает своей территорией, еще трое не смогли объяснить цели визита.

На городском сайте Запорожья висит афиша спектакля "Идея фикс" с участием Ларисы Удовиченко, Сергея Колесникова, Марата Башарова. Но данных о его переносе или отмене нет, передает РИА Новости.

Сам Марат Башаров заявил, что находится дома, потому что спектакль в Запорожье отменили, передает РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума. На нем 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за возвращение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, не считаясь с настроениями и волеизъявлением его жителей.