По Парижу промаршировали противники искусственного оплодотворения

В Париже в воскресенье, 19 января, прошел марш противников предоставления однополым парам свободного доступа к технологиям искусственного и экстракорпорального оплодотворения. Мероприятие проводилось под общим девизом Marchons enfants! (Вперед, дети!).

Участники шествия, десятки тысяч человек, собрались на площади Сопротивления, откуда двинулись в направлении Парижской оперы. Там состоялся митинг, на котором звучали призывы сохранять традиционную семью для нормального воспитания детей, а также упростить процедуру искусственного оплодотворения для традиционных пар.

Между тем участники марша смотрят на проблему по-разному: одни выступают за полный запрет искусственного оплодотворения, а другие убеждены, что его надо сохранить, но только для мужчин и женщин, находящихся в официальном браке.

"Мы защищаем концепцию натуральной семьи. Нас же хотят заставить поверить, что сексуальной принадлежности как таковой не существует", — приводит слова одного из участников акции ТАСС.

Прямую трансляцию марша и митинга вела общественная организация La Manif pour Tous (Манифестация для всех).

Почти в то же время рядом с Лувром прошла манифестация противоположного направления: на нее собрались сторонники свободного доступа к процедуре искусственного оплодотворения, в том числе для секс-меньшинств.

Французский сенат 21 января рассмотрит законопроект о биоэтике, который предусматривает, в частности, разрешение искусственного и экстракорпорального оплодотворения для однополых пар и одиноких людей.