Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео по ситуации в Ливии. Помпео написал в Twitter, что ливийцы должны сами решать свою судьбу без вмешательства внешних сил.

Захарова отметила в записи в Facebook, что госсекретарь США точно повторил слова, которыми МИД России призывал дать возможность решить политические кризисы Ирака, Косово, "арабской весны" и Сирии.

"Как будто партнеры с сайта МИД России позаимствовали. И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону", — отметила Захарова.