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19 января 202021:29

Путин может вернуть Меркель в основной состав глобальных игроков

Путин может вернуть Меркель в основной состав глобальных игроков

Автор: Дмитрий Киселёв

19 января в Берлине — беспрецедентное событие — конференция по судьбе многострадальной Ливии. После вторжения в Ливию западной коалиции и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году кровопролитие в стране не прекращается. Сейчас Ливия — это рассадник терроризма и работорговли. В стране — двоевластие.

В столице Германии встречаются делегации правительства Ливии во главе с Фаизом Сараджем и Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром. В конференции принимают участие высокие делегации от России во главе с Путиным, а также Германии, США, Турции, Египта, Франции, Великобритании, Италии, Алжира, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Конференция в Берлине во многом стала возможна благодаря переговорам по Ливии в Москве. Недавно в российскую столицу приезжали и Сарадж, и Хафтар. Правда, их взаимная неприязнь столь велика, что, по словам Лаврова, они даже не готовы находиться в одной комнате. Так что посредники от России и Турции ходили по коридорам от Хафтара к Сараджу и наоборот. Это называется "непрямые переговоры". И так продолжалось 6 часов. В результате маршал Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии, но взял все же дополнительное время подумать. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что маршал Хафтар в письме Путину заявил, что готов снова приехать в Москву и переговоры продолжить.

Автор: Михаил Антонов

Ангела Меркель встретила Владимира Путина у дверей своего офиса в компании генсека ООН. Президент России обменялся парой фраз с Антониу Гутерришем, и микрофоны телекамер уловили вопрос канцлера к президенту России:

- Он говорит с тобой по-русски? – спросила Меркель.

- Чуть-чуть, — ответил Путин.

Владимир Путин давно не был в гостях у Меркель. Последний раз — в октябре 16 года, на "нормандской четверке". А уж когда в ведомстве канцлера собиралась такое большое общество, наблюдатели и не припомнят.

Президенты Франции, Турции и Египта, премьеры Великобритании и Италии, госсекретарь США и высокопоставленный представитель политбюро китайской Компартии — это неполный список участников.

После фотографирования к Владимиру Путину подошел Майк Помпео, и они вместе проследовали в зал, где стоял круглый стол. Целью конференции и было усадить за него также представителей конфликтующих в Ливии сил: главу правительства национального согласия Сараджа и командующего Ливийской национальной армией Хафтара. Но к началу работы противники разведены в разные углы Бундесканцелярии. Раздражение велико.

Президент Турции, который поддерживает в этом конфликте правительство в Триполи, прибыл на конференцию в мрачном настроении и из аэропорта направился в отель. Туда же перед конференцией приехал и Владимир Путин.

Эрдоган назвал фельдмаршала Хафтара "путчистом", а еще сказал, что его надо проучить. Россия имеет влияние на этого ливийского военачальника, выпускника Академии имени Фрунзе, и президент Путин предоставил своему турецкому коллеге возможность изложить список претензий к Хафтару, который покинул встречу в Москве, не подписав соглашения о прекращении огня.

"Мы предприняли большие усилия для того, чтобы убедить господина Сараджа, чтоб он прибыл в Москву и сделал все возможное. Он выполнил свою задачу. В результате правительство национального согласия, несмотря на то что все его ожидания не были выполнены, подписало соглашение. А Хафтар не подписал. Это показывает нам, что он является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса", — считает Эрдоган.

В словах президента Турции есть своя правда: покинув Москву, Хафтар продолжил наступление на Триполи. Сила на его стороне — он контролирует большую часть Ливии, крупнейшие нефтяные поля и морские терминалы страны. И Турцию очень раздражает то, что Хафтар пытается укрепить свои переговорные позиции через занятие стратегических объектов ливийской инфраструктуры.

Владимир Путин — человек, которому Эрдоган безусловно доверяет, — успокаивает коллегу.

"Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, И, несмотря на то что определенные инциденты имеют место до сих пор, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву, крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для встречи сегодняшней в многостороннем плане здесь, в Берлине. Мы с вами энергично вместе работали над позитивным завершением встречи в Москве конфликтующих сторон. Они приехали в Москву и вели переговоры не только с нами, но и друг с другом. Да, действительно не все удалось. Одна из сторон заявление пока не поддержала, но мы не теряем надежду на то, что диалог будет продолжен и мы будем стремиться искренне к тому, чтобы конфликт был разрешен", — заявил Путин.

Попытку повлиять на Хафтара недавно сделали и немецкие дипломаты. Министр иностранных дел Хайко Маас летал к нему в Бенгази. Ангела Меркель встретилась с фельдмаршалом перед началом конференции. Активизация посредничества Германии, как пишут газеты, связана главным образом с тем фактом, что через разорванную войной Ливию Европу заливает поток беженцев.

Честная позиция, без примеси корысти, которая прослеживалась в аналогичных миротворческих усилиях Италии и Франции, чьи энергетические гиганты Eni и Total бьются друг с другом за ливийскую нефть, и сделали ставки на разные стороны конфликта. Германия свободна от необходимости защищать свои инвестиции, и еще она не играла такой фатальной роли в истории этой страны, какую исполнили иные европейские посредники.

Не без помощи Владимира Путина, деятельно поддержавшего эту конференции, Ангела Меркель имеет шансы на впечатляющее возвращение в основной состав глобальных игроков, из числа которых она, кажется, выпала в последнее время. Эта конференция вряд ли закончится прорывом, но это — начало пути, которому дипломаты уже придумали название, приятное уху немецкого канцлера, – "Берлинский процесс".

Текст: "Вести недели"

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