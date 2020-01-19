Министр обороны Словении анонсировал собственную отставку

Министр обороны Словении Карл Эрьявец анонсировал свой уход с поста в связи с поражением на выборах председателя Демократической партии пенсионеров Словении (ДППС). Об этом в воскресенье сообщило Словенское агентство печати (СТА).

В своем последнем политическом заявлении Эрьявец писал, что он уходит не только из активной политики, но и из общественной жизни. После своего поражения на выборах политик больше не видит причин оставаться министром обороны. Дату своей отставки с премьер-министром Марьяном Сараком глава ведомства обсудит отдельно.

"Это произойдет очень скоро", — приводит агентство слова министра.

Эрьявец возглавлял ДППС с 2005 года. На прошедшем в субботу съезде членов партии он потерпел поражение в ходе очередных выборов председателя политической силы. Его преемницей стала Александра Пивец, министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольствия.