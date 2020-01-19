Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

Во время перерыва на международной конференции по Ливии российский лидер Владимир Путин успел встретиться с британским премьером Борисом Джонсоном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии написала твит, что обсудила с Путиным транзит газа через Украину.

Канцелярия Джонсона сообщила о заявлении Джонсона российскому президенту. Премьер подчеркнул, что они оба несут ответственность за решение проблем международной безопасности, в том числе связанных с Ливией, Сирией, Ираком и Ираном.

Это была первая личная встреча Джонсона и Путина. До сих пор Москва отправляла в Лондон поздравительные телеграммы.

В то же время Джонсон дал понять, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась. Нормализации отношений с Кремлем не будет, пока не прекратится его дестабилизирующая деятельность. Безрассудное применение химоружия, попытка убить неповинных людей на британской территории – такое нападение не должно повториться, передает РИА Новости.