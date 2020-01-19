Дивизион Боброва – победитель Матча звезд КХЛ-2020

На Матче звезд КХЛ завершилась финальная встреча между командами дивизионов Боброва и Тарасова. За два периода по десять минут чистого времени соперники не смогли выявить победителя. А в серии буллитов бросок Микко Лехтонена принес победу "бобровцам" – 7:6.

Он же в основное время отметился дублем. Также в составе победителей отличились Юусо Хиетанен, Яков Рылов, Владимир Ткачев и Герман Шапорев. У проигравших голами отметились Стефан Да Коста (дважды), Чарлз Геноуэй, Сергей Шмелев, Александр Семин и Кирилл Капризов.

Третье место на турнире заняла сборная дивизиона Чернышева, победившая по буллитам команду дивизиона Харламова со счетом 9:8.