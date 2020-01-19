На Украину не пустили Бутина, Колесникова и Удовиченко

Государственная погранслужба Украины не пустила в страну российских актеров Сергея Колесникова, Ларису Удовиченко, Андрея Бутина, а также их сопровождающего. Они не прошли пограничный контроль в аэропорту Запорожья.

Актеры прилетели рейсом из Варшавы. По информации пресс-службы украинских пограничников, одного из россиян не пустили из-за посещения Крыма, который Украина считает своей оккупированной территорией, а трое остальных не смогли объяснить, с какой целью прибыли в Запорожье. Однако фамилии актеров в пресс-службе не назвали.

"Виновным" в посещении Крыма оказался актер Колесников. Вместе с ним прилетели Удовиченко, Бутин и сопровождающий, фамилия которого не называется. Кроме того, выяснилось, что в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве вместе с ними должен был участвовать Марат Башаров, но он на Украину не прилетел.

Ряд украинских СМИ обнародовали рекомендацию СБУ полиции Запорожской области от 17 января 2020 года, в которой содержится указание усилить меры безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья.

В Запорожье 19 января должен был состояться спектакль "Идея фикс" с участием российских артистов. Местные националистические силы готовились его блокировать. Этот же спектакль 20 января готовились увидеть зрители в Харькове, 22 января — в Одессе, 23 января — в Киеве и 24 января — в Николаеве, пишет ТАСС.