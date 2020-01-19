Стороны конфликта в Ливии согласились создать комиссию по надзору за перемирием

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия.

Создание такого органа предусмотрено планом действий Миссии ООН по поддержке в Ливии. Саррадж и Хафтар назвали по пять человек, которые могли бы войти в такую комиссию.

От каких-либо встреч и совместных переговоров в Берлине с командующим ЛНА глава ПНС отказался, пишет ТАСС.

Как отмечается, в кулуарах берлинской встречи Саррадж встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Реджепом Турции Тайипом Эрдоганом, а Хафтар — с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Международная конференция по Ливии продолжается. Между тем стало известно, что президент Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули мероприятие. Теперь Турцию представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу, добавляет РИА Новости.