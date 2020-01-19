Российские ватерполистки обыграли гречанок и вышли в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России матчем с командой Греции завершила групповой раунд чемпионата Европы по водному поло, который проходит в венгерском Будапеште. Россиянки взяли верх над соперницами со счетом 12:7 и вышли в плей-офф со второго места.

В четвертьфинале россиянки встретятся с итальянской сборной. Игра между ними состоится 21 января. Также за выход в полуфинал сразятся команды Венгрии и Франции, Греции и Испании, Словакии и Нидерландов.

Чемпионат Европы по водному поло завершится 25 января. Победитель турнира получит путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.