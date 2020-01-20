Теннисист Рублев обошел Хачанова в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленную версию которого опубликовала организация перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Представитель России сумел подняться с 18-й на 16-ю позицию, набрав 2004 очка.

Напомним, что 18 января 22-летний Рублев выиграл второй турнир подряд в 2020 году, став первым на соревнованиях в Аделаиде. В финале российский теннисист оказался сильнее южноафриканца Ллойда Харриса в двух сетах со счетом 6:3, 6:0.

Еще один россиянин Даниил Медведев с 5960 баллами остался на четвертой позиции в рейтинге ATP. А вот Карен Хачанов опустился на 17-е место. В его активе 1995 очков.

Лидером рейтинга остается испанец Рафаэль Надаль (10235). В тройке лучших также серб Новак Джокович (9720) и Роджер Федерер из Швейцарии (6590).