Вызванная "уханьским коронавирусом" пневмония распространяется

В китайском городе Ухань в течение минувших выходных было зарегистрировано 136 новых случаев заболевания пневмонией, источником которой является ранее неизвестный коронавирус. Еще двое заболевших были выявлены в аэропорту Пекина среди прилетевших из Уханя пассажиров, один — в южной китайской провинции Гуандун.

ТАСС сообщает, что, по последним данным, жертвами заболевания стали уже три человека.

Как сообщалось, вспышка пневмонии, причиной которой стал новый вид коронавируса, была зарегистрирована в Ухане в декабре минувшего года, напоминает "Интерфакс". Пока случаев передачи вируса от человека к человеку не выявлено, первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов. Также зафиксированы случаи заболевания в Гонконге, Таиланде и Японии

Британские эксперты утверждают, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тысячи, а случаи выявления коронавируса за пределами КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.