Александрова с победы стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в рамках первого круга Australian Open, который проходит в Мельбурне, играла с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Чтобы выявить победителя, соперницам пришлось провести все три сета. По их итогу в следующий раунд пробилась Александрова – 6:4, 4:6, 6:2.

Встреча между ними продолжалась 2 часа 10 минут. В следующем круге россиянка сразится с победительницей матча между эстонкой Кайей Канели и Барборой Крейчиковой из Чехии, которые выйдут на корт Australian Open 20 января чуть позже.

Ранее на турнире еще одна представительница России Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда, уступив китаянке Чжэн Сайсай в двух партиях со счетом 3:6, 2:6.