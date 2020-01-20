Шестеркин совершил 29 сейвов в матче "Рейнджерс" – "Коламбус"

В Национальной хоккейной лиге завершился еще один матч регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома принимал "Коламбус Блю Джекетс". Хозяева льда уступили гостям со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу на последней минуте игры.

У победителей дублем отметился Оливер Бьоркстранд. За "рейнджеров" отличился Брэди Шей. Российский вратарь "Нью-Йорка" Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 31. Это была третья игра россиянина в НХЛ и первое поражение в чемпионате.

Его партнеры по команде Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.