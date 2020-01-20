Пять человек погибли в пермской гостинице: возбуждено уголовное дело

По факту гибели пяти человек в пермской гостинице возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю, дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Дело передано в центральный аппарат СК для наиболее полного и оперативного расследования. Такое решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Трагедия произошла в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", который находится в подвале жилого дома. Прорвало трубопровод с горячей водой, помещение быстро затопило.

По другим данным, трубу прорвало не в самом подвальном помещении, где располагается отель. "Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним стекла вода", — сообщил "Интерфаксу" и.о. министра территориальной безопасности региона Игорь Гончаров.

В результате погибли пять человек, среди них один ребенок. Еще трое получили ожоги. В пресс-службе губернатора Пермского края уточили, что у двоих пострадавших ожоги первой-второй степени, у одного — второй-третьей степени. Все пострадавшие — постояльцы отеля.

На месте работают следователи. К проверке инцидента подключилась региональная прокуратура. Как сообщает РИА Новости, прокуроры проверят законность размещения людей в гостинице, которая находилась в подвале.