Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

Россияне — станут меньше платить за услуги ЖКХ. Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи. Сегодня эта цифра доходит до двух процентов от суммы в квитанции.

Ранее предлагалось запретить взимание комиссий и с уплаты штрафов и других обязательных платежей, но после консультаций с отраслевым сообществом было решено ограничиться коммунальными платежами.

Как заявил заместитель председателя Госдумы, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, такое положение дел, когда граждане оплачивают не только обязательные платежи, но и еще сам факт платежа, является несправедливым. Инициативу уже одобрили в Центробанке и готовы поддержать остальные думские фракции. Законопроект будет внесен в Госдуму до конца февраля.