Маткапитал на первенца можно будет оформить уже весной

В Госдуме надеются, что материнский капитал на первого ребенка будет доступен к оформлению уже в марте-апреле этого года, сообщает газета "Известия".

Представитель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что законопроекты будут рассматриваться максимально быстро, также будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. "Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на

материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей", — сказала Бессараб.

Как пояснили в Совете Федерации, чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах поддержки семьи".

Ранее в своем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. При этом с 1 января 2020 года материнский капитал будет выплачиваться не только за второго и последующего ребенка в семье, но и за первого.

Президент также предложил увеличить размер маткапитала на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. После индексации с января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей.