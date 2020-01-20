Осака, Возняцки, Гергес и Квитова вышли во второй круг Australian Open

Японская теннисистка, четвертая ракетка мира Наоми Осака в первом круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 22 минуты обыграла чешку Марию Боузкову – 6:2, 6:4.

Осака семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а у Боузковой, занимающей 59-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк из девяти.

Таким образом, 22-летняя японка с победы начала защиту чемпионского титула на Australian Open. В 2019 году в финале турнира Осака в трех сетах переиграла чешку Петру Квитову – 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Также на старте Australian Open-2020 немка Юлия Гергес разгромила представительницу Словакии Викторию Кузьмову (6:1, 6:2), американка София Кенин обыграла итальянку Мартину Тревизан (6:2, 6:4), датчанка Каролин Возняцки переиграла американку Кристи Ан (6:1, 6:3), а Петра Квитова без труда разобралась с соотечественницей Катериной Синяковой (6:1, 6:0).