Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Хоакин Феникс удостоился премии Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild Awards в номинации "Лучшая мужская роль", передает ТАСС. Премия присуждена Фениксу за роль в нашумевшем фильме "Джокер". Он является двукратным лауреатом кинопремии "Золотой глобус" и обладателем музыкальной премии "Грэмми". Актер четыре раза номинировался на "Оскар". В прошлом году он получил приз Каннского кинофестиваля за роль в картине "Тебя здесь никогда не было". Феникс известен широкой публике благодаря созданному им образу римского императора Коммода в ленте Ридли Скотта "Гладиатор".

Премию в этой категории оспаривали Леонардо Ди Каприо, появившийся в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", Кристиан Бэйл, снявшийся в картине "Ford против Ferrari", Адам Драйвер за роль в ленте "Брачная история", и Тэрон Эджертон "Рокетмен".

Премии Гильдии киноактеров США удостоился фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо в главной номинации "Лучший актерский состав в игровом кино". Картина повествует о парне из небогатой семьи, случайно получившем возможность стать репетитором в состоятельном семействе. Эта работа выдвинута на "Оскар" в шести номинациях.

За премию гильдии боролись ленты Мартина Скорсезе "Ирландец", Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", а также фильмы "Скандал" постановщика Джея Роуча и

"Кролик Джоджо" Тайки Вайтити.

удостоился премии Гильдии киноактеров США Screen Actors Guild Awards в номинации "Лучшая мужская роль", передает ТАСС. Премия присуждена Фениксу за роль в нашумевшем фильме "Джокер". Он является двукратным лауреатом кинопремии "Золотой глобус" и обладателем музыкальной премии "Грэмми". Актер четыре раза номинировался на "Оскар". В прошлом году он получил приз Каннского кинофестиваля за роль в картине "Тебя здесь никогда не было". Феникс известен широкой публике благодаря созданному им образу римского императора Коммода в ленте Ридли Скотта "Гладиатор".

Премию в этой категории оспаривали Леонардо Ди Каприо, появившийся в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", Кристиан Бэйл, снявшийся в картине "Ford против Ferrari", Адам Драйвер за роль в ленте "Брачная история", и Тэрон Эджертон "Рокетмен".

Премии Гильдии киноактеров США удостоился фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо в главной номинации "Лучший актерский состав в игровом кино". Картина рассказывает о парне из небогатой семьи, случайно получившем возможность стать репетитором в состоятельном семействе. Эта работа выдвинута на "Оскар" в шести номинациях.

За премию гильдии боролись ленты Мартина Скорсезе "Ирландец", Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", а также фильмы "Скандал" постановщика Джея Роуча и

"Кролик Джоджо" Тайки Вайтити.