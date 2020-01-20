Неравенство вышло из-под контроля: исследователи сравнили богатство миллиардеров и остального мира

Миллиардеры оказались богаче 60 процентов населения планеты. Об этом говорится в исследовании Oxfam.

Эксперты этой благотворительной организации подчеркивают — экономическое неравенство вышло из-под контроля. Состояние 2153 мировых миллиардеров оказалось больше чем, у 4,6 миллиарда людей. А если взять все население планеты, то люди, входящие в 1 процент наиболее богатых ее жителей, в совокупности имеют состояние, в два раза превышающее достаток 6,9 миллиарда людей в мире. Также исследование показало, что состояние 22 самых богатых людей в мире больше, чем совокупный достаток всех женщин Африки.

При этом за последнее десятилетие число миллиардеров увеличилось вдвое, передает "Интерфакс".

В Oxfam считают, что разрыв между богатыми и бедными нельзя уменьшить без осознанных мер, но лишь малая часть властей борется с неравенством.

На прошлой неделе стало известно, кто является самым богатым человеком мира. Это Бернар Арно – владелец компании LVMH, в которую входят бренды Moet, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Christian Dior и другие. Его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов. Арно обогнал Джеффа Безоса, который возглавлял ранее рейтинг.