В США во время выступления скончался известный певец Дэвид Олни

На музыкальном фестивале в американском городе Санта-Роза-Бич (штат Флорида) прямо во время концерта скончался известный певец Дэвид Олни. Мужчине был 71 год.

Во время выступления он сидел на стуле посередине сцены и исполнял третью песню, когда ему стало плохо. Музыкант извинился перед публикой, закрыл глаза, и так и остался сидеть с гитарой в руках рассказала друг певца Эми Ригби. Ни зрители, ни находившиеся за кулисами другие музыканты сначала даже не поняли, что смерть наступила так быстро. По предварительным данным, у Дэвида Олни отказало сердце, сообщает News.ru.

Сегодня же стало известно, что в Минске умер бывший гитарист и один из основателей советской и белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко (Пан). Ему было всего 47 лет. Летом 2019 года известного музыканта ограбили и жестоко избили. После этого он находился в коме.