Команда "КАМАЗ-мастер" вернулась в Россию с победного "Дакара"

Команда "КАМАЗ-мастер" в понедельник, 20 января, вернулась в Россию с победного ралли-марафона "Дакар-2020", который проходил на территории Саудовской Аравии. В московском аэропорту Шереметьево участников ралли-рейда встречали более 100 человек.

Ранее "КАМАЗ-мастер" с победой на "Дакаре" поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства отметил, что экипажи уверенно прошли все этапы рейда, проявили сплоченность и нацеленность на результат.

"Безумно рад и счастлив первым минутах нахождения на нашей российской земле, – заявил руководитель команды Владимир Чагин. Наш воздух – он неописуемо приятный и вкусный, когда победишь".

Победителем "Дакара-2020" в общем зачете грузовиков стал экипаж Андрея Каргинова. Его партнер по команде "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов занял второе место в итоговом протоколе, а замкнул тройку лидеров гонщик белорусской команды МАЗ Сергей Вязович.

"Эмоции переполняют, какая бы не была усталость, но вот выйти к зрителям и болельщикам и открывается второе дыхание, – рассказал пилот победного экипажа Андрей Каргинов. – Рады всех видеть, чувствуем поддержку наших партнеров, друзей и болельщиков – это всегда помогает".

Московский аэропорт Шереметьево для камазовцев это еще одна остановка на пути к дому. Спустя несколько часов вся команда отправилась в Набережные Челны, где их ждала не менее теплая встреча.