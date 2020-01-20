Польша хочет вернуть картины, на которые у нее нет прав

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова назвала голословными утверждения Польши о своих правах на ряд произведений искусства, находящихся в России. Антонова заявила, что никаких доказательств утраты не было предоставлено. Кроме того, запросов в Россию до сих пор не поступало. Ранее польский МИД опубликовал перечень объектов культурного наследия, которые Варшава считает утраченными из-за деятельности СССР.

Пока в России праздновали годовщину освобождения Красной Армией Польши от немецкой оккупации, мировой интернет озарила новость из варшавского МИД. Там составили список картин, которые были утеряны в ходе Второй Мировой войны. Якобы по вине советских красноармейцев.



Польский МИД, пускай пока неофициально, в своем "Твиттере" выдвинул претензии российской стороне. Мол, в сравнении с потерями Красной армии – несколько сотен тысяч солдат – в результате освобождения от фашистской оккупации Польша потеряла куда больше в культурном эквиваленте. И список прилагается: картины Шульца, Брейгеля, Антуана Пэна, Ганса Гольбейна. Живописцев известных, но вот к Польше имеющих отношение довольно опосредованно.

"Это неумелая провокация, – уверен руководитель департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов. – По сути все произведения находились в управлении немецких оккупационных властей. Если проследить судьбу каждого, например, в 43-м картина Лукаса Кранаха-старшего была вывезена Третьим рейхом. Польша пытается представить польским искусством все, чем управлял Рейх во время войны. Здесь невозможно говорить о принадлежности этих предметов искусства Польше".

К некоторым произведениям из списка поляки уже проявляли интерес. "Девочка с щеглом" немецкого живописца Пэна с 1931 года находилась в Великопольском музее. Во время нацистской оккупации картина была увезена в Германию, а уже оттуда советскими солдатами направлена в Москву. Спустя десятилетия картина оказалась в США у частного российского коллекционера Александра Хочинского. Были и разбирательства польской стороны с владельцем полотна, но манхэттенский суд встал на сторону Хочинского. Доказательства Варшавы сочли необоснованными. С тех пор, как видно, список претензий значительно вырос. Правда, доказательств утраты МИД Польши вновь не предоставил.

"Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно. Это заявление рассчитано на людей, которые не понимают тонкостей, — уверена президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. — Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять".

Но на фоне видимого интереса к утраченным когда-то произведениям, политологи читают между строк польских заявлений совсем другой интерес – дорисовать очередной штрих к картине такого мира, каким его хочет видеть Запад.

"Очередное очернение России как правопреемницы Советского Союза, обвинение в том, что мы были не спасателями, а грабителями, мародерами и зачинщиками войны, — считает политолог Наталия Елисеева. – Здесь идет эффект накопления. Обвини во всем, в чем можно обвинить. Берешь факт, перевираешь и обвиняешь во всем Россию".

В российском Минкульте уже отреагировали на претензии Варшавы: все картины являются достоянием мировой культуры и законно хранятся на территории России. А претензию на картины в Москве называют не иначе как очередным инструментом переписывания итогов Второй мировой, наряду с претензиями территориальными и материальными, которые исчисляются миллиардами долларов.