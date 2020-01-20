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20 января 202010:05

Шюррле – о Федуне: прикольный, веселый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба

Андре Шюррле

Андре Шюррле

Немецкий атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, выступающий на правах аренды за московский футбольный клуб "Спартак", поделился мнением о владельце российской команды Леониде Федуне.

"Неформальных встреч с Леонидом Федуном, чтобы с глазу на глаз, не было. Президент часто заходит в раздевалку. Прикольный, веселый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба. Человек очень много делает для "Спартака", – приводит слов Шюррле "Чемпионат.com". – Есть ли у них что-то общее с владельцем "Челси" Абрамовичем? Я не так хорошо с ними знаком, чтобы сравнивать. Очевидно одно: оба трепетно заботятся о своих клубах".

Напомним, 29-летний немец в составе "Спартака" в текущем сезоне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативных передачи. "Красно-белые" после 19 игр российской премьер-лиги с 22 очками занимают десятое место в турнирной таблице.

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