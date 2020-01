15-летняя Кори Гауфф обыграла Винус Уильямс на старте Australian Open

Американская теннисистка, 67-я ракетка мира Кори Гауфф в первом круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 40 минут обыграла соотечественницу Винус Уильямс со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Гауфф, которой только в марте исполнится 16 лет, единожды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести, а у Уильямс, занимающей 55-е место в рейтинге WTA, шесть эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк из двух.

