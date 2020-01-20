Новосибирские фармацевты разработали препараты для восстановления спортсменов

Новосибирская компания "Вектор" будет производить препараты для спортсменов. Сейчас проводятся лабораторные испытания, выход первой продукции стоит ожидать к 2025 году.

Линейка уникальных препаратов, в которых не будет запрещённых веществ, должна помочь спортсменам восстанавливаться после тяжёлых тренировок, отметил директор компании "Вектор-Биальгам" Леонид Никулин. В настоящее время ведутся работы с тремя препаратами, информирует ТАСС. Все они инъекционные, что будет способствовать мягкому и быстрому восстановлению спортсменов после тяжелых тренировок и травм. Леонид Никулин подчеркнул, что препараты не имеют в своем составе запрещенных веществ, что очень важно при прохождении допинг-тестов.

Как уточнил в беседе с "Вестями Новосибирск" директор компании, разработанные препараты не имеют аналогов в мире, а также рассчитаны, в том числе на спортсменов с ограниченными возможностями.