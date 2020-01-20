В Москве "заминировали" три роддома

Полицейские проверяют информацию о минировании трех роддомов в разных округах столицы.

Аноним сообщил об угрозе взрыва в зданиях, расположенных в 3-м Крутицком переулке, на Вешняковской улице и на улице 800-летия Москвы.

В роддомах была проведена эвакуация, помещения обследуют представители правоохранительных органов и кинологи с собаками, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Кроме того, из-за аналогичных угроз в Москве проверяю три районных суда.

Правоохранители получают письма о массовом "минировании" различных объектов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в других регионах РФ уже несколько месяцев. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.