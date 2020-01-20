Трагедия в Перми: хостел в подвале не раз заливало кипятком

Мини-гостиницу "Карамель" в Перми, где сегодня ночью заживо сварились пять постояльцев, в том числе ребенок, за последние три года по меньшей мере два раза заливало кипятком, сообщили жильцы дома по улице Советской Армии.

"Второй раз в отеле авария, топило уже год или два назад. Но тогда прорвало трубу с горячей водой, а сейчас отопление", — рассказал изданию 59.ru местный житель.

По другим данным, еще раз хостел затапливало в сентябре 2019 года из-за прорыва трубы в номере. В обоих случаях обошлось без пострадавших, поскольку в комнатах не было людей.

На сей раз располагающаяся в подвале гостиница была заполнена. По предварительным данным, около двух часов ночи произошел прорыв трубы, но не в самом доме, а выше него, и кипяток хлынул вниз по уклону и моментально затопил помещение. Жертвами стали пять человек, еще шесть получили ожоги, в том числе двое сотрудников МЧС. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

Последние годы труба, на которой, предположительно, произошел прорыв, была бесхозной, "Пермской сетевой компании" ее передали только в минувшем декабре. В настоящее время представители компании выясняют, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода. Они уже опровергли информацию о том, что в помещении не было запасного выхода, но признали, что он был закрыт.

Известно, что бывший директор управляющей компании "Профи-Дом", которая и обслуживает дом на улице Советской Армии, в сентября 2019 года получил пять лет за растрату имущества.