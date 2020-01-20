Среди погибших в Перми есть ребенок, пострадавших уже шестеро

Среди пятерых погибших при прорыве трубы в мини-отеле в Перми был ребенок, передает "Интерфакс". По данным местного управления минздрава, в числе пострадавших, получающих амбулаторное лечение, — сотрудница отеля.

Ранее сообщалось, что в подвале жилого дома в Индустриальном районе Перми, где располагается хостел, в ночь на понедельник прорвало трубу с кипятком. Жертвами стали пять постояльцев отеля, шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы в ожоговый центр. Среди пострадавших — двое спасателей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Расследованием занимается центральный аппарат СКР.