Женщина родила и бросила ребенка в подъезде многоэтажки

В Томске женщина родила ребенка в подъезде дома.

Днем 18 января жильцы дома нашли новорожденную девочку у себя в подъезде и вызвали скорую. Ребенка экстренно доставили в областной перинатальный центр. По словам главы центра Игоря Степанова, девочка доношенная, ее вес 2720 граммов и рост 49 сантиметров. Она получила легкое переохлаждение, но ее здоровье не вызывает опасений у медиков. В медучреждении малышка пробудет две недели.

В настоящее время ведется розыск матери девочки. В следственном управлении СК РФ по Томской области РИА Новости пообещали в ближайшее время предоставить комментарий по расследованию ситуации.

В конце декабря новорожденную девочку бросили в подъезде дома в подмосковных Мытищах. Она лежала в коробке возле лифта. Недавно стало известно, что малышку удочерили.