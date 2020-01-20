В Омске мужчина пришел на чужой корпоратив с ружьем и ранил женщину

Житель Омска пришел на корпоратив с ружьем и ранил женщину. Как сообщили в региональном управлении МВД, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ).

Случай произошел 19 января. Сотрудники одной из компаний, расположенных в здании торгового центра, устроили корпоративный праздник в расположенном там же кафе.

"Проходивший мимо мужчина увидел отдыхающих, подумал, что это развлекательное заведение и захотел пройти внутрь. Когда ему отказали, он ушел, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем", – рассказали в полиции.

Мужчина выстрелил в дверь и попал в 36-летнюю женщину, которая убиралась в помещении после праздника. Раненную в ногу пострадавшую доставили в больницу.

По данным портала Om1.ru, стрелявший был пьян. Его личность уже установлена, полиция принимает меры по его задержанию.

16 января сообщалось об инциденте со стрельбой, который произошел в одном из судов Новокузнецка. Огонь открыл 45-летний мужчина, которого суд отказался признать потерпевшим в ходе разбирательства. В результате судебный пристав получил смертельное ранение. Пострадала еще одна женщина, ее госпитализировали. Стрелявший задержан.