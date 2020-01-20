Медбрат изнасиловал коллегу во время ночного дежурства в питерской больнице

Медсестра Ленинградской областной клинической больницы обвинила коллегу в изнасиловании, 31-летнего мужчину уже задержали, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 17 января в комнате отдыха на третьем этаже больницы. Что сподвигло медбрата применить силу, остается неизвестным. По данным следователей, он заломал руки 20-летней уроженке Дагестана и совершил насильственные действия сексуального характера.

В полицию обратилась не сама девушка, а ее родственник, которому она все рассказала. Подозреваемого задержали на рабочем месте. Сознался ли он в содеянном, остается неизвестным.

Возбуждено уголовное дело.