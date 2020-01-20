Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера. Другие подробности он отказался сообщить.

Соловьев попал в больницу на прошлой неделе, но находился в обычной палате. По данным СМИ, у него ишемический инсульт.

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

Самые известные его фильмы — "Сто дней после детства", "Асса", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", "Нежный возраст".