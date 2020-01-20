Сергей Карякин: участие на "Дакаре" обошлось нашему экипажу в 25 млн рублей

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о том, во сколько рублей его экипажу обошлось участие в ралли-марафоне "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, где он вместе со штурманом Антоном Власюком занял второе место в общем зачете мотовездеходов.

"Мы заплатили больше 10 миллионов рублей за стартовые взносы. Всего было потрачено около 25 миллионов рублей только на наш экипаж, – приводит слова Карякин ТАСС. – Спонсоры – уникальная возможность, которую дает именно Свердловская область, где есть крупные предприятия, собственники которых заинтересованы в развитии спорта"

Напомним, первенствовал в общем зачете мотовездеходов американец Кейси Карри (53 часа 25 минут 52 секунды), от которого Карякин отстал на 39 минут 12 секунд, а замкнул тройку лидеров чилиец Франсиско Лопес Контардо (+52.36).