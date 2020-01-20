Обелить рынок: Даниил Егоров обозначил главные задачи налоговиков

Новый руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обозначил основные приоритеты в работе ведомства. По его словам, главное для налоговиков — обелить рынок и сделать уплату налога неизбежной, но при этом максимально комфортной.

В интервью газете "Ведомости" Егоров назвал свой подход моделированием поведения налогоплательщиков. "Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения", — пояснил глава ФНС. Если модель успешно проходит тестирование и доказывает свою работоспособность, дальше происходит ее аккуратное внедрение, чтобы не ударить по рынку, но при этом чтобы компании сами начали отказываться от нелегальных схем.

По мнению Егорова, это "абсолютно эгоистичное поведение", так как в итоге для достижения результата затрачиваешь меньше сил.

Даниил Егоров был назначен главой ФНС 17 января после того, как прежний руководитель службы Михаил Мишустин стал премьер-министром. До этого Егоров курировал в налоговой службе проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.