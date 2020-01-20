Под Самарой угнали автомобиль с четырехлетним ребенком

Полицейские ведут поиск злоумышленника, угнавшего машину с четырехлетним мальчиком внутри, однако позже угонщик высадил ребенка около одного из магазинов в городе Кинель Самарской области, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы ГУМВД по региону, ЧП произошло в понедельник около 7:50, возле одного из домов по улице Ульяновской в городе Кинель Самарской области. Неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-2110, стоявший с включенным двигателем. В ГУМВД отметили, что о произошедшем сообщили сотрудники магазина. Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел, а после передали родителям. Мальчик не пострадал.